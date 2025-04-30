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أحلام في معرض أبوظبي للكتاب: أحلم بمدرسة فنية تحمل اسمي

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أحلام في معرض أبوظبي للكتاب: أحلم بمدرسة فنية تحمل اسمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مشاركتها في جلسة خاصة ضمن فعاليات “معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025″، تحدّثت النجمة أحلام الشامسي عن محطات من رحلتها الفنية، كاشفةً عن أسرار نجاحها وأحلامها المستقبلية، وذلك في جلسة حملت عنوان “الصوت الذي كبر معنا.. أحلام، الرحلة والأثر”.

وقالت أحلام: “أنا فنانة عاشقة للفن، وسياساتي دائماً تبدأ من الصفر. أنا امرأة قوية، أحبّ أن أخطط جيداً قبل التنفيذ، وهذا ما حدث في ألبومي الأخير الذي تطلب مني جهداً كبيراً لتحضيره”.
وأكدت أنها تعتمد على نفسها وتستمدّ القوة من أعمالها، مضيفة: “دائماً ما أقوّي نفسي بشغلي، وأنفذ خططي بدقة وهدوء”.

وفي حديثها عن طموحاتها، كشفت النجمة الخليجية عن حلم شخصي تحمله منذ سنوات، قائلة: “أحلم بأن أؤسس مدرسة فنية تحمل اسم ‘المدرسة الأحلامية’… هذا واحد من أكبر أحلامي”.

كما شاركت أحلام جانباً روحياً من حياتها، مشيرة إلى أنها تحرص في الفترة الأخيرة على قراءة القرآن الكريم وحفظ السور الطويلة، وقالت: “أنا بحفظ وأحرص على حفظ القرآن، وأكيد في ناس كثير مثلي”.

الجلسة شهدت حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور، الذين أثنوا على حديث أحلام الصادق وأسلوبها الملهم في تناول مسيرتها الفنية والإنسانية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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