أعياد بيروت وفرحة الصيف مع ألمع النجوم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ دورته الأولى، حجز مهرجان أعياد بيروت مكانة خاصة في خارطة لبنان السياحية، وفي قلوب اللبنانيين. أصبح مهرجان أعياد بيروت موعدا سنويا ثابتا مع الفرح، وثقافة الحياة، فهو لسان حال العاصمة وأهلها، وباعث الفرح في قلب لبنان وشعبه وزوّاره.

للعام العاشر، يطلّ مهرجان أعياد بيروت على جمهوره، وهذه المرّة أيضا من واجهة بيروت البحرية مع سلسلة حفلات تمّ الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر خاص شهده فندق Voco – بيروت، برعاية وزارة السياحة ووزارة الثقافة.

بعد كلمة ترحيبيّة من الدكتور جمال فياض، أكّدت معالي وزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود، دعم الوزارة للمهرجانات اللبنانية كافة وعلى وجه التحديد “أعياد بيروت”، كما تحدّثت عن الدور الذي يلعبه هذا الحدث السنوي من ناحية تنشيط الحركة السياحية، وهنّأت في كلمتها الشركات الخاصة التي تتولى تنظيم Beirut Holidays ، كما وجّهت دعوة مباشرة إلى كافة السيّاح لزيارة لبنان في الموسم الصيفي القادم الذي يتوقّع أن يشهد حركة ناشطة.

الشركات الثلاث المنظّمة 2U2C، Star System و GAT تمثّلت بالأساتذة جهاد المر، أمين أبي ياغي، وجورج عيسى الّذين أجمعوا على رسالة المهرجان السامية ودوره في خلق حركة خاصة في قلب العاصمة، التي اعتادت على استقبال أهم النجوم العالميين والعرب، والتي ابتكرت أهم المهرجانات الغنائية الموجودة على الخريطة الدوليّة.

خلال المؤتمر تم الإعلان عن برنامج مهرجان أعياد بيروت للعام 2025 والذي سينطلق مساء 8 تموز مع السيدة ماجدة الرومي التي سيصدح صوتها في واجهة بيروت البحرية للمرة الأولى مع أعياد بيروت، في ليلة تحمل عنوان “بيروت ست الدنيا”.

مساء 10 تموز، جمهور موسيقى الـ Rock يستقبل الفرقة الشهيرة God Save The Queen والتي ستقدم ليلة مميزة بعنوان Beirut Will Rock You!

بعد أن التقوا جمهورهم للمرة الأولى على مسرح أعياد بيروت عام 2013 يتجدد اللقاء مع فرقة أدونيس التي ستقدم ليلة شبابية عصرية تحمل إسم ألبوم الفرقة الأخير “وديان” مساء 15 تموز!

“يا ليل بيروت” هو عنوان الليلة الفنية التي سيحييها الشامي مساء 17 تموز على مسرح أعياد بيروت، حيث سيلتقي جمهوره للعام الثاني على التوالي في قلب العاصمة.

يوم 22 تموز يطل الفنان جوزيف عطية للعام الثاني على التوالي على جمهور أعياد بيروت في ليلة تحمل عنوان “بيروت يا كل الدني”، هذا وكان قد حقق عطية العام الماضي نجاحا لافتا على المسرح نفسه.

يوم 24 تموز وفي ليلة تحمل عنوان “خلص الدمع يا بيروت” يطل الفنان آدم على مسرح أعياد بيروت للمرة الأولى، حيث يقدم ليلة مميزة تجمعه بمحبيه.

يتجدد اللقاء بين الموسيقي غي مانوكيان وجمهور أعياد بيروت مرة جديدة مساء 25 تموز وفي ليلة تحمل عنوان Beirut Forever

في موعدها السنويّ الثابت، تختم ملكة الإحساس اليسا فعاليات مهرجان أعياد بيروت مساء 28 تموز، في ليلة تملؤها الرومانسية والحب وتحمل عنوان “حبك متل بيروت”!

يتميّز مهرجان أعياد بيروت ببرنامجه الغني وباعتماده على أحدث التقنيات الخاصة بالصوت والاضاءة في حفلاته التي ستشهدها واجهة بيروت البحرية وللحجز Virgin Ticketing Box Office.