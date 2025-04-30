فستان زفاف بلقيس فتحي يتصدر المشهد.. والنجمة تعرضه للبيع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة بلقيس فتحي عن نيتها عرض فستان زفافها الشهير للبيع في مزاد علني، على أن يخصَّص ريعه بالكامل لدعم فتيات غير قادرات على شراء فساتين الزفاف، في خطوة لاقت إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء إعلان بلقيس عبر بث مباشر على حسابها في “سناب شات”، أعربت خلاله عن استغرابها من إعادة تداول صور فستان زفافها بعد مرور أكثر من تسع سنوات على ارتدائه خلال حفل زفافها عام 2016. وأضافت أنها فكّرت كثيرًا قبل اتخاذ هذا القرار، لكنها وجدت أن تخصيص عائدات المزاد لشراء فساتين بيضاء وتقديمها لعروسات محتاجات هو أفضل ما يمكن أن تقدّمه بهذه المناسبة.

ويُذكر أن فستان بلقيس الشهير حمل توقيع المصممة تيما عابد، وتميّز بالفخامة والدقة في تفاصيله، حيث استغرق العمل عليه نحو 1500 ساعة، وبلغت قيمته آنذاك حوالي 300 ألف دولار أميركي، مما جعله حديث الإعلام والمجتمع في وقت عرضه.

خطوة بلقيس الجديدة لاقت تفاعلاً واسعًا من متابعيها، الذين أثنوا على مبادرتها الإنسانية وحرصها الدائم على تقديم الدعم بطرق مبتكرة وفعالة.