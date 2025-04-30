شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل أنغام فى ليالي مصر بالأوبرا 16مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتى عن نفاد تذاكر حفل النجمة أنغام ضمن فعاليات مشروع ليالى مصر الثقافي والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 16 مايو المقبل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حيث كتبت شركة تذكرى على حسابها الرسمي بموقع انستجرام:"‎نفاد تذاكر حفل صوت مصر في الأوبرا!، ‎مستنينكم يوم 16 مايو على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات".



نفاذ تذاكر حفل انغام فى ليالى مصر

وفى سياق متصل تستعد أنغام للوقوف على مسرح قاعة "رويال ألبرت هول" فى العاصمة البريطانية لندن للمرة الأولى، لإحياء أول حفل لها هناك ضمن سلسلة حفلاتها العالمية التى تهدف إلى تعزيز حضور الأغنية العربية على أهم المسارح الدولية، حيث يعد مسرح ألبرت هول أحد أبرز المسارح العريقة فى العالم، ومن أهم المسارح الموسيقية، والذى وقف عليه أكبر وألمع نجوم العالم الموسيقى.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 23 سبتمبر المقبل، بصحبة الأوركسترا الخاص بها، والتى تتعاون معها فى أغلب حفلاتها التى تقدمها أنغام، كما من المقرر أن تقدم أغانى عدد من الأغانى المتنوعة، بالإضافة إلى أغانى ألبومها الأخير تيجى نسيب، والذى لاقى نجاحا كبيراً على مستوى الوطن العربى.

يذكر أن آخر ألبومات النجمة أنغام هو "تيجى نسيب"، والذى تضمنت أغنياته من أغنية "وبقالك قلب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، وألحان رياض الهمشرى الذى رحل عن عالمنا منذ 17 عاماً، أما ثاني أغنية جاءت بعنوان "هو أنت مين" وهي من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامى، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور.