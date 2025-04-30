عائلة صبحي عطري تكشف تطورات نقل جثمانه من ألمانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:20 مساءً - كشف أيهم عطري شقيق الإعلامي السوري الراحل صبحي عطري عن سبب تأخر دفن جثمان شقيقه حتى الآن.

مراسم دفن صبحي عطري

أكدأنه حتى الآن ما زال الجثمان في ألمانيا وفي انتظار الانتهاء من الإجراءات الرسمية لوصوله لدبي، وقال نصاً: "أخي الصغير موجود في ألمانيا ويسير حسب القوانين والأنظمة الموجودة في ألمانيا ودولياً وأنا في دبي أتابع الموضوع وننتظر بشكلٍ رسمي الأوراق التي ستأتي من الجهة المسئولة، المرحلة الحالية هي مجرد مواساة من الأهل والمقربين سنعلن في القريب العاجل عن موعد العزاء بمجرد الانتهاء من الأوراق الرسمية".

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وقد أعرب شقيق صبحي عطري عن استيائه من الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيل شقيقة قائلاً: "في بعض الشائعات غير الصحيحة انتشرت ونحن تأثرنا بها ولكن نحن في حالة حزن، ولكن بعد انتقال الجثمان إلى دبي وانتهاء العزاء سيكون هناك إجراءات قانونية تنشر خبر كذاب وأي تصريح يكون عن طريق الأسرة".

رحيل صبحي عطري

هو إعلامي سوري وُلد في حلب وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية، كما حصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني "إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية"،و رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية، عن عمرٍ ناهز 48 عاما إثر أزمة قلبية.

عمل صبحي عطري صحفياً في عدد من المجلات والصحف العربية واتجه للعمل التلفزيوني في بدايات عام 2007 مع قناة روتانا خليجية ليتخصص في مجال الإعلام الفني والترفيهي، كم عمل على مجموعة من البرامج لقنوات روتانا و LBC و DMTV منها mbctrending يا هلا، آخر الأخبار online star world، موزاييك، fun new،wrap up".

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