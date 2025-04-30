ريهام عبد الغفور تعترف بخضوعها لإجراءات تجميلية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:20 مساءً - كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور لأول مرة عن خضوعها لبعض الإجراءات التجميلية خلال السنوات الماضية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي برفقة صناع مسلسلها الأخير "ظلم المصطبة".

ريهام عبد الغفور والتجميل

أكدتأن الضغط المجتمعي الذي تعيشه خلال السنوات الماضية بسبب ظهور علامات التقدم في العمر على وجهها لا يعني لها أي شىء، وقالت:"الحياة اختيارات، وأنا مختارة أكثر الممثلة عن الشكل، واللعب في الوش أكيد هيأثر على أدائي، وهبقى مش حاسة براحة في التمثيل، فأنا مضحية بشكلي".

أشارت ريهام عبد الغفور إلى أنها خضعت للتجميل من قبل لكنها لم تشعر بالراحة، وقالت: "جربت مرتين وبعدها قعدت في البيت علشان محدش يشوفني، ومكنتش عارفة أبص لنفسي في المراية، أنا بحب الشكل الطبيعي، وجاتلي فوبيا إني مش هعرف أمثل وانهرت نفسياً".

وأنهت ريهام حديثها قائلة: "أنا راضية بشكلي الحمد لله زي ما هو، ولا أسعى لعمل أدوار بنت صغيرة، وهي حظوظ في ناس عندها 20 سنة وشعرها أبيض، وحكاية التجاعيد جتلي بدري يمكن من الجينات".

أحدث أعمالها الفنية

يُذكر أن ريهام عبد الغفور عُرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "ظلم المصطبة"، وتدور أحداثه حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف، وتحديداً مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث يلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

وقد شارك في بطولة العمل بجانب ريهام عبد الغفور كلٌ من فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد، وعدد آخر من الفنانين، إلى جانب ضيفي الشرف دياب وأحمد فهيم.

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