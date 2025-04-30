نزار قباني.. أشعار تغنى بها المطربين العرب وأخرى تم تقديمها بأعمال فنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:20 مساءً - يُعد الشاعر نزار قباني واحدًا من أبرز الشعراء في الوطن العربي ومن أشهرهم، حيث قدم العديد من القصائد وبشكلٍ خاص القصائد الرومانسية وقصائده التي تحدثت عن المرأة، وخلال مسيرته مع الشعر والكتابة تعاون مع كبار الفنانين الذين تغنوا بأشعاره وأيضًا كان له العديد من المُساهمات في الأعمال الفنية.

كبار المُطربين يشدون بأشعار نزار قباني

حقق الشاعر نزار قباني نجاحًا كبيرًا على مستوى مجال الغناء، حيث تغنى بأشعاره عدد من كبار المُطربين في الوطن العربي بدءًا من كوكب الشرق أم كلثوم والتي قدمت له أغنتي "أصبح الآن عندي بندقية، رسالة عاجلة إليك" اللتان لحنهما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

كما قدم له العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أغاني "رسالة من تحت الماء، قارئة الفنجان"، كما قدمت له الفنانة فيروز أغاني "لا تسألوني ما اسمه حبيبي، وشاية" وأيضًا المُطربة ماجدة الرومي والتي قدمت لـ نزار قباني العديد من الأغاني من أبرزها "كلمات، مع جريدة، بيروت ست الدنيا، أحبك جدًا، وطوق الياسمين".

وعلى المستوى الخليجي، قدم الشاعر نزار قباني عدد من الأغاني مع عمالقة الغناء الخليجي، من أبرزهم فنان العرب محمد عبده الذي قدم أغنية "القرار" والتي لحنها الموسيقار طلال، كما قدم الفنان السعودي الكبير طلال مداح عدد من الأغاني من أشعار نزار قباني في أغنيات من أبرزها "متى ستعرف كم أهواك، جاءت تمشي بإستحياء والخوف يطاردها".

ويُعد من أبرز المُطربين الذين قدموا قصائد الشاعر نزار قباني بشكلٍ غنائي وارتبط اسمهما سويًا لدى الجمهور هو المُطرب كاظم الساهر الذي قدم عدد كبير من أشعار نزار قباني للجمهور، كما وضع ألحان عدد كبير من أشعار نزار قباني سواء لأغاني أو لمُطربين آخرين.

أشعار نزار قباني في السينما والدراما التلفزيونية

والنجاح الكبير الذي حققهبأشعاره جعل العديد من الأعمال الفنية تستعين بأشعاره، حيث تم تقديم عدد من الأغاني من كلماته بفيلم "البنات لازم تتجوز" والذي جسد بطولته الفنانة نجلاء فتحي والفنان أحمد السنباطي، وأيضًا بفيلم "جفت الدموع" والذي جسدت بطولته الفنانة نجاة الصغيرة أمام الفنان محمود ياسين.

يمكنكم قراءة: كاظم الساهر بجلسة تصوير مع أبنائه.. فهل يشبهونه؟

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية، تمت الإستعانة بإحدى قصائد الشاعر نزار قباني في مُقدمة المسلسل السوري "فارس بني مروان" والذي تم عرضه عام 2004، ووضع ألحانها شربل روحانا.

يُذكر أن الشاعر نزار قباني رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 30 أبريل عام 1998 عن عمرٍ ناهز الـ75 عامًا، إلا أن قصائده ظلت حاضرة في أذهان وقلوب مُحبيه بالوطن العربي حتى الآن.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».