ميرنا وليد - بيروت - حذرت الممثلة المصرية عفاف شعيب الجمهور من وجود صفحة على تطبيق "تيك توك" تنتحل شخصيتها، وأكدت أنها سوف تلجأ إلى القضاء لمحاسبة كل من يستغل إسمها.
كما أبدت عفاف شعيب إستياءها من قيام بعض الأشخاص بإنتحال الشخصيات عبر صفحات غير حقيقية، وأكدت أن ليس لديها حساب على تطبيق "تيك توك" بالأصل، وأن حساباتها الحقيقية الوحيدة موجودة على "فيسبوك" و"إنستقرام".
كما أضافت عفاف شعيب أنها تقدمت بدعوى لإغلاق الصفحة الكاذبة التي تحمل إسمها، وكانت تضم معجبين بلغ عددهم عشرة ملايين متابع، إلا أنها فوجئت بعدها بوجود عدد من هذه الصفحات.
كانت هذه تفاصيل خبر عفاف شعيب تهدد باللجوء إلى القضاء.. وهذه القصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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