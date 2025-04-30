حادث سيرك مروّع : سقوط فنان من ارتفاع 20 قدمًا وسط ذهول الجمهور (فيديو)

ميرنا وليد - بيروت - أصيب بهلوان بجروح خطيرة بعد سقوطه من ارتفاع يقارب 20 قدمًا خلال عرض سيرك في البرازيل.

أظهرت لقطات مروعة للحادث الفنان إريك رونالد معلقًا رأسًا على عقب من قماش حريري كجزء من عرضه الروتيني مساء الأحد في روساس، وهي مدينة في ولاية سيارا الشمالية. شوهد رونالد وهو ينظر إلى الجمهور قبل أن ينقطع الكابل المتصل بالقماش فجأة، مما أدى إلى سقوطه أرضًا.

أفاد سيرك بورتو ريكو في بيان يوم الاثنين بأنه تم نقل الفنان على وجه السرعة إلى مستشفى محلي وخضع لعملية جراحية طارئة لوقف نزيف داخلي وقالت شركة السيرك في بيان: "في الوقت الحالي، يرقد فناننا إريك رونالد في وحدة العناية المركزة تحت المراقبة> نطلب من الجميع الانضمام إلينا في الدعاء، على أمل أن يستجيب بشكل جيد ويتعافى بسرعة".

وأوضح سيرك بورتو ريكو أن الكابل جديد وتم تركيبه مؤخرًا، وفقًا لوكالة الأنباء البرازيلية G1.