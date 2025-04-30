في ذكرى زواجهما.. هذه تكلفة فستان زفاف كيت ميدلتون

ميرنا وليد - بيروت - صادف يوم أمس، 29 نيسان/أبريل، ذكرى زواج الأمير ويليام وكيت ميدلتون.

ومع تداول العديد من الصور من المناسبة التي أُقيمت قبل 14 عامًا، تساءل البعض عن تفاصيل فستان زفاف كيت.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن تفاصيل دقيقة تتعلق بفستان الزفاف الذي لا يزال محط اهتمام واسع منذ ظهوره الأول في الحفل الملكي عام 2011. وقد أُطلق على النقوش المستخدمة في أكمام الفستان اسم "دانتيل كيت"، في إشارة إلى التصميم الدقيق والفاخر الذي أضفى لمسة ملكية مميزة على إطلالة العروس. أما الصدرية، فقد تميزت بثنيات ناعمة من الساتان الفاخر، ما أضاف بعدًا من الأناقة والرقي إلى التصميم العام.

وفي حين أفادت صحيفة News of the World البريطانية بأن تكلفة الفستان بلغت نحو 250 ألف جنيه إسترليني، نفى متحدث باسم كلارنس هاوس صحة هذا الرقم. وأشارت تقارير أخرى إلى أن عائلة ميدلتون، والدي كيت، هما من تحمّلا تكلفة الفستان بأنفسهما، في لفتة تعبّر عن دعم العائلة للعروس.

ولا يزال الفستان، بتصميمه المتقن وتفاصيله الراقية، رمزًا للأناقة الملكية الحديثة ومصدر إلهام في عالم الموضة.