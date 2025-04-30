ابنة أصالة تروّج لعيادتها بعد الأزمة.. رقصة تخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة نصري، جهودها لتصحيح الصورة السلبية التي ارتبطت بعيادتها التجميلية في الآونة الأخيرة، بعد قرار إغلاقها مؤقتًا في مصر بسبب عدم استيفاء شروط الترخيص، وضبط أدوية غير مسجّلة، إلى جانب وجود أسماء أطباء مسجّلين من دون تواجد فعلي داخل المركز.

وفي محاولة لإعادة الثقة، نشرت شام عبر حسابها في “إنستغرام” مقطع فيديو جديداً من داخل مركزها التجميلي “DAO” في دبي، وعلّقت عليه قائلة:

“المصمم تومي هيلفيغر ودي أوكليبو هيلفيغر اختبرا مفهوم DAO بكل تفاصيله، حيث يجتمع الجمال والعلم والابتكار في رحلة رائعة نحو الجمال الداخلي والخارجي. يسعدنا دائماً وجودهما في DAO دبي، ونتطلع لرؤيتهما مجددًا”.

المقطع لاقى تفاعلاً واسعاً من متابعيها، الذين عبّروا عن دعمهم الكامل لها، مشيدين بخبرتها ومكانتها كواحدة من أبرز خبيرات الجلد والبشرة في المنطقة، ومتمنّين لها تجاوز الأزمة سريعًا.

كما شاركت شام مقطعاً عفوياً آخر ظهرت فيه وهي ترقص برومانسية مع زوجها أحمد هلال خلال مناسبة خاصة، بفستان طويل من قماش الشيفون وربطة كبيرة في شعرها، في مشهد تميّز بالانسجام والدفء. وتفاعل الجمهور مع الفيديو مشيدين بعلاقة الحب والدعم المتبادل بين الزوجين، خاصة في ظل الأوقات الصعبة التي تمر بها.

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت عن وقوفها إلى جانب ابنتها في هذه الأزمة، مؤكدة دعمها الكامل لشام بعد قرار إغلاق العيادة التجميلية، في موقف عائلي يعكس الترابط والدعم غير المشروط.