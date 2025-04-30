فن ومشاهير

عفاف شعيب غاضبة وتلجأ للقضاء.. ما السبب؟

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عفاف شعيب غاضبة وتلجأ للقضاء.. ما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حذّرت الفنانة عفاف شعيب جمهورها من وجود صفحات مزيفة على تطبيق “تيك توك” تنتحل شخصيتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من يستغل اسمها في النصب على المتابعين.

وفي تصريحات صحافية، أعربت شعيب عن استيائها من استغلال اسمها وصورتها على صفحات غير رسمية، مشددة على أنها لا تملك أي حساب على تطبيق “تيك توك”، وأن حساباتها الرسمية الوحيدة موجودة فقط على منصتَي “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وكشفت أنها كانت قد تقدّمت سابقاً بشكوى رسمية لإغلاق بعض الحسابات المنتحلة التي جمعت ما يقارب عشرة ملايين متابع، إلا أنها فوجئت بظهور حسابات أخرى جديدة تستخدم اسمها وصورتها وتروّج لمحتوى لا علاقة لها به.

وأكدت شعيب أنها لن تتهاون مع من يسيء إليها أو يضلّل جمهورها، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تُعد احتيالاً صريحاً يستوجب الملاحقة القانونية.

يُذكر أن آخر ظهور فني لعفاف شعيب كان من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل “محارب” ضمن موسم دراما رمضان قبل الماضي، إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: حسن الرداد، ماجد المصري، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور، تامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر.

المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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