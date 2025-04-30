عيد ميلاد روجينا وسط النجمات.. شاهدوا الأجواء بالفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثّقت الفنانة روجينا للمرة الثانية احتفالها بعيد ميلادها عبر فيديو جديد نشرته على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي تحتفل وسط نخبة من نجمات الفن والإعلام في أجواء طغت عليها العفوية والبهجة، وتخللتها لحظات من الغناء والرقص والتقدير المتبادل.

وشهد الحفل حضور عدد من الأسماء البارزة، أبرزهن: وفاء عامر، نبيلة عبيد، دنيا عبد العزيز، منال سلامة، والإعلامية بوسي شلبي، اللواتي شاركن روجينا أجواء الاحتفال بحماس، حيث التففن حول قالب الحلوى المزيّن بعبارة “عيد ميلاد سعيد يا عمري”، في لفتة تعبّر عن محبة صادقة وعلاقة قوية بين روجينا وصديقاتها.

ومن أبرز ما تخلل الفيديو، تعليق خاص من الفنانة وفاء عامر التي توجّهت لروجينا قائلةً: “كل سنة وإنتي طيّبة على المسلسل اللي كسّر الدنيا”، في إشارة إلى النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “حسبة عمري” خلال عرضه الرمضاني، ما أثار تفاعلاً كبيرًا من الحضور بالتصفيق والضحك.

ويُعد هذا الاحتفال الثاني الذي توثّقه روجينا بعيد ميلادها، إذ سبق أن نشرت قبل أيام قليلة فيديو من احتفال عائلي خاص جمعها بزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وابنتيهما مايا ومريم، وعلّقت عليه بكلمات مؤثرة قالت فيها: “كل سنة وإنتوا كل حياتي”، في تعبير واضح عن مكانة العائلة في حياتها الشخصية والفنية.