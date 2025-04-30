منى زكي تحسم الجدل حول مشاركتها في رمضان 2026

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غيابها عن موسمَي دراما رمضان 2024 و2025، وتحديدًا منذ نجاح مسلسل “تحت الوصاية” من إخراج محمد شاكر خضير، انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة الفنانة منى زكي إلى الشاشة الصغيرة في رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يتناول قضية اجتماعية جديدة، استكمالًا لمسيرتها في الأعمال التي أثارت تفاعلاً واسعًا في السنوات الأخيرة.

وفي تصريحات لها على هامش حضورها إحدى الفعاليات الفنية، نفت منى زكي حسم قرارها بشأن المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، مؤكدة أنها لم تتخذ أي خطوة بعد، وأضافت: “فور عثوري على نص جيد يحمّسني، سأعلن عن قراري”.

من جهة أخرى، تستعد منى زكي لعرض أحدث أفلامها “الست”، والذي يجسّد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ومن المقرر أن يُطرح في دور العرض السينمائية بمصر والعالم العربي خلال عيد الأضحى المقبل.

الفيلم يضم نخبة من أبرز النجوم، منهم: أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، أحمد داود، تامر نبيل، نيللي كريم، أمينة خليل، محمد فراج، أحمد حلمي، ومحمد رضوان، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويُعد من أضخم الإنتاجات المنتظرة هذا العام.