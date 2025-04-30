برقص المزمار.. فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها وسط نجمات الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة فيفي عبده بعيد ميلادها في أجواء مفعمة بالبهجة والرقص الشعبي، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” فيديو من أجواء السهرة، التي شهدت حضور نخبة من نجمات الفن والإعلام، في ليلة عنوانها المزمار البلدي والفرح.

وشارك في الحفل عدد من الأسماء البارزة، أبرزهن: يسرا، لبلبة، صفية العمري، منال سلامة، دنيا عبد العزيز، نبيلة عبيد، إلى جانب الإعلاميتين بوسي شلبي وهالة سرحان، اللواتي حرصن على تهنئة فيفي والتقاط الصور التذكارية معها.

وظهرت فيفي عبده خلال الفيديو وهي ترقص بحيوية على أنغام المزمار البلدي، قبل أن تشارك متابعيها لحظات قطع قالب الحلوى ورسائل الحب والامتنان، حيث قالت:

“شكراً لأصدقائي وحبايبي لاحتفالهم بيا بعيد ميلادي، بحبكم أوي، ويا رب كل سنة متجمعين على خير وسعادة، وكل سنة وكل مواليد برج الثور بخير”.

يُذكر أن فيفي عبده شاركت خلال موسم رمضان 2025 في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، نسرين أمين، زينة، ثراء جبيل، ومريم الجندي.

العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.