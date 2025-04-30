محمود حميدة من الإسكندرية للفيلم القصير: المرأة مظلومة فنياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مشاركته في ندوة نقاشية حول “دور المرأة في الفن” ضمن فعاليات “مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير”، وجّه الفنان محمود حميدة انتقادات حادة لغياب المساواة بين الجنسين في مجال الفن، مؤكدًا أن الفنانات يتعرضن لظلم واضح في الأجور مقارنة بزملائهن الرجال.

وقال حميدة في كلمته: “صناعة السينما صناعة عنصرية، يتحكم فيها الذكر. الست بتحاول بكل الطرق تتخلص من القهر، لكن الذكور ما بيحبوهاش. الرجالة دايمًا بيقولوا: مفيش واحدة تشغلني، وده لازم يتغير”.

وأشار إلى أن الفنانات يتقاضين ربع ما يتقاضاه الفنانون في الأعمال نفسها، واصفًا الأمر بالعنصري قائلاً: “لازم نوقف النزيف دا، أجور الفنانين وصلت لأكثر من 60٪ من ميزانية العمل، وهنا تكمن العنصرية. لازم ده يتغير”.

وتطرّق حميدة إلى قدرة الفن على التغيير، فرفض تمامًا فكرة أن الفن يستطيع إحداث تغيير حقيقي في المجتمع، قائلاً: “اللي يعمل فيلم عن المخدرات أو الإرهاب ويقول إنه بيقاوم الظاهرة دي كذاب، وفؤاد حداد قالها: فنك مهما كان قادر مستحيل يغيّر الماضي أو الحاضر أو المستقبل”.

تصريحات حميدة لاقت تفاعلًا واسعًا داخل الندوة، في ظل إشادة عدد من الحاضرين بجرأته ووضوحه في طرح واحدة من أبرز الإشكاليات في صناعة السينما العربية.