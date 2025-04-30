أحمد حلمي يُكرَّم في مالمو ويهدي جائزته لأربع نساء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم المصري أحمد حلمي عن سعادته الكبيرة بتكريمه في الدورة الخامسة عشرة من “مهرجان مالمو للسينما العربية” في السويد، مؤكداً أن هذا التكريم لا يُمنح لشخصه فقط، بل يمثل تقديراً لمسيرته الفنية وأعماله التي قدّمها على مدار السنوات.

وقال حلمي في كلمته خلال حفل الافتتاح: “التكريم بالنسبة لأي فنان أمر عظيم، لأنه لا يُمنح له شخصيًا بقدر ما يُمنح لأعماله. وعندما يُكرَّم الفنان على أعماله، يشعر بالحافز ليقدّم المزيد، ويحرص على أن تكون أعماله المقبلة أقوى وأفضل”.

وأضاف: “كنت أتمنى زيارة مدينة مالمو من قبل، لكن الظروف لم تسمح، واليوم أنا سعيد جدًا بهذه الفرصة، خصوصًا أن مالمو مدينة جميلة وهادئة، والمهرجان يمتلك تاريخًا وخبرة تمتد لخمسة عشر عامًا، ووجود مهرجان عربي بهذا المستوى خارج الوطن العربي دليل على التأثير الكبير للسينما العربية عالميًا”.

وخلال كلمته، وجّه حلمي إهداءً خاصًا للتكريم، وقال: “أحب أن أهدي هذا التكريم لأربع نساء كان لهن فضل كبير في حياتي بعد الله”.

وأوضح أن أولى هؤلاء النساء هي والدته، قائلاً: “أطال الله في عمرها، فقد ربتني على الاحترام والفهم، وكانت تدرس الفلسفة والمنطق وعلم النفس، مما انعكس على أسلوبها في تربيتي”.

أما الثانية، فهي الإعلامية سناء منصور، التي وصفها بأنها كانت سندًا كبيرًا له في بداية مشواره، حيث دعمته وساعدته على معرفة ذاته.

وأضاف: “الثالثة هي أستاذتي في معهد الفنون المسرحية الدكتورة سميرة محسن، التي تعلمت منها الكثير، وفتحت أمامي آفاقًا فنية كبيرة”.

واختتم حلمي الإهداء قائلاً: “أما الرابعة، فهي زوجتي الحبيبة منى زكي، التي كانت دومًا سندًا حقيقيًا لي، ووقفت بجانبي في كل خطواتي الفنية والحياتية”.

وشهد حفل الافتتاح لحظة مؤثرة بتصفيق حار من الحضور أثناء صعود حلمي لتسلّم التكريم من رئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي، وسط أجواء احتفالية وحضور لافت من كبار صنّاع السينما العربية في أوروبا.