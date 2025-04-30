“أمي”.. دراما تركية بنكهة سعودية على MBC و”شاهد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينطلق على MBC و”شاهد” ابتداءً من 4 مايو مسلسل “أمي” وهو النسخة السعودية المعرّبة عن الدراما التركية الشهيرة ANNE الحائزة على عدة جوائز قيمة.

تأتي النسخة السعودية لمسلسل “أمي”، الذي تم تصويره وإنتاجه في المملكة العربية السعودية، من بطولة تركي اليوسف، العنود سعود، زهرة عرفات، ⁠⁠رنا جبران، ⁠⁠سناء بكر يونس، فايز بن جريس، ⁠⁠نايف الظفيري، والطفلة ترف العبيدي، وآخرين.

وكانت شركة نيبون تي في (NIPPON TV) اليابانية الرائدة في مجال الترفيه متعدد المنصات قد أعلنت عن إنتهاء مجموعة ميديابيم (MEDYAPIM) التركية الرائدة من تصوير النسخة العربية من مسلسل “أمي” في العاصمة السعودية الرياض، بالتعاون مع MBC التي ستعرض العمل على قناة MBC1 ومنصة “شاهد” ابتداءً من 4 مايو 2025.

جدير بالذكر أن مسلسل “أمي” حقق نجاحًا كبيرًا لدى عرضه على قناة نيبون تي في في اليابان عام 2010، وحصل على عدة جوائز قيّمة. كما جرى إنتاج عدة نسخ محلية عن العمل في كل من كوريا الجنوبية وأوكرانيا وتايلاند والصين وفرنسا وإسبانيا ومنغوليا والفلبين واليونان، مما جعل منه واحداً من النسخ الدرامية الأكثر تصديرًا إلى العالم.

في هذا السياق، قال طارق ابراهيم مدير عام المحتوى في قناة MBC1 ومنصة “شاهد””: “أُنتجت النسخة التركية من المسلسل بعنوان “ANNE” عبر شركة MedyapimوMF Yapim، التابعة لـ Medyapim، الشركة الرائدة بإنتاجاتها في تركيا، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً الأمر الذي أدى إلى عرضه في ما يقرب من 50 منطقة حول العالم بنسخه المتعددة.” وأضاف ابراهيم: “أضافت MBC لمساتها على العمل الذي جرى تصويره وإنتاجه في المملكة العربية السعودية، ليأتي بذلك ملائماً لثقافتنا وطبائعنا ومتماهياً مع أذواق جمهورنا وهو الأمر الذي نحرص عليه في جميع النسخ المعرّبة من مسلسلاتنا. واليوم يأتي مسلسل “أمي” ليضيف إلى الدراما العربية نكهةً جديدة، مستفيداً من خبرة وتألق نجوم ونجمات الدراما في السعودية ضمن عملٍ نتوقع له أن يلقى أصداءً إيجابية واسعة لدى الجمهور العربي في كل مكان”.

في هذا السياق، قال كيسوكي مياتا، مدير حقوق الملكية الفكرية في Nippon TV:

“نحن في غاية الحماسة لهذا التعاون، وأتطلع بشوق لبدء بث العمل على MBC. لقد حقق مسلسل “أمي” من إنتاج ميديابيم نجاحًا عالميًا واسعاً، ونحن على ثقة بأن النسخة العربية منه ستحقق النجاح نفسه”.

بدوره قال فاتح أكسوي، رئيس مجلس إدارة MEDYAPIM

“نحن أمام قصة يابانية أصيلة، من إنتاج صنّاع أتراك، تجد لها موطنًا جديدًا في المملكة العربية السعودية.” وأضاف أكسوي: “النسخة العربية من مسلسل “أمي” الذي عرضه تلفزيون Nippon TV الياباني، هو مسلسل تلفزيوني من إنتاج مشترك بين شركة ميديابيم التركية ومجموعة MBC السعودية. تدور أحداثه حول موضوع الأمومة، فهناك خمس أمهات رئيسيات، تتطرّق حياتهن لجوانب مختلفة من الأمومة”. وختم أكسوي: “هذا العمل يجمع بعناصره بين ثقافة وتقاليد المملكة العربية السعودية، ومعرفة وخبرة الطاقم التركي الإنتاجية، فقد انتقل مسلسل “ANNE” من ثقافات مختلفة ليجد نسخته العربية في “أمي”.

تدور أحداث مسلسل “أمي” حول معلمة في مدرسة إبتدائية، تقرر الاستجابة لصرخات استغاثة صامتة عن إحدى طالباتها التي تكتشف بأنها تتعرض للإساءة داخل عائلتها. تبدأ المرأة حياةً جديدة مع الطفلة التي تتبناها كابنةٍ لها، معيدةً النظر في نمط حياتها وهدفها، إذ تكتشف غريزة الأمومة التي تجعل منها امرأةً أكثر نضجاً وقوةً وصلابةً وإحساساً بالمسؤولية.

يُعرض مسلسل “أمي” على MBC1 و”شاهد” اعتباراً من 4 مايو 2025