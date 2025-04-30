بصورة صامتة.. مي عمر تحسم الجدل حول عمليات التجميل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة مي عمر على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول خضوعها لعملية شفط دهون في منطقة الخصر، وذلك بعد تصدّرها مؤشرات البحث على “غوغل” بسبب إطلالتها اللافتة في حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، حيث ظهرت بجسم رشيق وخصر منحوت.

وفي خطوة عملية، نشرت مي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورة حديثة لها من داخل صالة الألعاب الرياضية، ظهرت فيها بملابس رياضية وجسم ممشوق، مكتفيةً بالصورة من دون أي تعليق، في ردّ واضح وصامت على الأخبار المتداولة، لتؤكد أن رشاقتها نتيجة التمارين الرياضية لا العمليات التجميلية.

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “إش إش”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية. وشاركها البطولة نخبة من النجوم، أبرزهم ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، وهالة صدقي.

المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه حول فتاة فقيرة وجميلة تضطر لدخول عالم الرقص، لتكتشف لاحقًا أن مصيرها مرتبط بعائلة “آل الجريتلي” وسط أسرار وظلال غامضة تغيّر مجرى حياتها.