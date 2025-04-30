“ممكن رقمك؟”.. تامر حسني يشعل حماس الجمهور قبل إطلاق “ريستارت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري تامر حسني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من أغنيته الجديدة “ممكن رقمك؟”، وهي الأغنية الدعائية لفيلمه المرتقب “ريستارت”، المقرر طرحه في جميع دور العرض داخل مصر وخارجها يوم 29 مايو المقبل، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2025.

المقطع حظي بتفاعل واسع من الجمهور فور نشره، وتداولته صفحات المعجبين بشكل كبير، وسط تعليقات أعربت عن الحماس للأغنية والعمل السينمائي الجديد، الذي يُعد واحداً من أبرز أفلام الموسم.

ويقدّم تامر حسني في الفيلم مجموعة من الأغنيات الجديدة، من بينها “ممكن رقمك؟”، والتي ظهرت لأول مرة في مقطع قصير على حسابه في “تيك توك”، محققاً تفاعلاً كبيرًا منذ اللحظات الأولى.

أما الفنانة هنا الزاهد، التي تشارك تامر البطولة، فكشفت عن مشاركتها في مشهد غنائي طريف ضمن سياق الفيلم، لكنها أوضحت أن الأمر لا يتعدى بضع كلمات بطريقة كوميدية وليست مشاركة غنائية كاملة.

فيلم “ريستارت” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر وهنا، كل من محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، وميمي جمال، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية “محمد”، فني هواتف يواجه تحديات الحياة اليومية، ويحاول مع “عفاف”، وهي شخصية مؤثرة على مواقع التواصل، تحقيق النجاح من خلال السوشيال ميديا. ومع دخول شخصية “الجوكر”، تتغير مسارات حياتهم وتبدأ رحلة محفوفة بالشهرة والضغوط.

“ريستارت” يجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، ويطرح تساؤلات جريئة حول الشهرة، واستغلال المواهب، وحدود التحوّل الرقمي في حياة الناس.