بالفيديو- فيكتوريا بيكهام تسخر من ديفيد بيكهام في أحدث ظهور لهما، ماذا حصل؟

أظهرت فيكتوريا بيكهام مزاجها المرح عندما سخرت من أسلوب زوجها ديفيد بيكهام غير الرّسميّ أثناء قيامه بأعمال البستنة. وفي مقطع فيديو نشره لاعب كرة القدم السّابق على موقع إنستغرام، ظهر وهو يجمع الفجل في حديقته، مرتديًا قميصًا رماديّ اللون وشورتًا كاكيًّا وجوارب بيج وقبعة برتقاليّة وحذاءً أبيض.

أثناء التّسجيل، علق ديفيد بأنّ الفجل ربما يكون جاهزًا للحصاد. ولم تتردّد زوجته، المعروفة بمسيرتها المهنيّة في مجال الموضة والموسيقى كجزء من فرقة Spice Girls، في إلقاء نكتة: “أنت تعلم أنّك متزوّج من أيقونة للأناقة، أليس كذلك؟” وسط الضّحك، يعترف ديفيد بأن ملابسه ليست الأفضل، وتضيف فيكتوريا ساخرة أنّها على الأقل تحبّ جواربه.

أثار مقطع الفيديو الّذي حمل عنوان “تحذير من الفجل” زوجتي مضحكة للغاية… لقد أكلت خمسة منها بعد غسلها بالطّبع”، موجة من التعليقات من المتابعين الّذين تفاعلوا بسخرية مع مظهر بيكهام المريح، وخاصّة تفاصيل ارتدائه حذاء رياضيًّا أبيض في الحديقة.

إلى جانب النّبرة الكوميديّة للفيديو، يرتبط ديفيد أيضًا بعالم التّصميم. وقد قدم مؤخّرًا خطًّا حصريًّا بالتّعاون مع العلامة التّجاريّة Boss، يتألّف من ملابس متعدّدة الاستخدامات مثل الملابس المحبوكة والسّترات والجينز، ممّا يعكس أسلوبًا كلاسيكيًّا وراقيًا. وفي مقابلة مع مجلة GQ، ذكر أنّه اختار مع مرور الوقت أسلوبًا جماليًّا أكثر تحفّظًا، تاركًا الرّهانات الأكثر جرأة في أيدي أطفاله.

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بالإضافة إلى ذلك، شارك حكاية مع فيكتوريا حول طريقة لباسها. وبحسب قوله، فقد أخبرته أنّ عدم محاولة الظّهور بمظهر عصريّ هو بالتّحديد ما يمنحه هذا الهواء الأصيل والجذّاب.