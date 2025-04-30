شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز ونقابة الفنانين السوريين تنعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة الفنانين السوريين – فرع دمشق، الفنانة الشابة سمر عبد العزيز، التى وافتها المنية، اليوم الأربعاء، وجاء فى بيان النقابة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "وداعا الزميلة الفنانة الشابة سمر عبد العزيز".

ومن المقرر أن يُشيّع جثمان الفنانة الراحلة سمر عبد العزيز، ظهر اليوم الأربعاء من المشفى الإيطالي، وتقام الصلاة عليها في جامع لالا باشا عقب صلاة الظهر، قبل أن تُوارى الثرى في مقبرة نجها، وتقبل التعازي للرجال والنساء في صالة الإسعاف الخيري خلف مجلس الشعب في شارع الحمراء، وذلك يومي الأربعاء والخميس من الساعة 8 مساءً حتى 10 ليلًا.

سمر عبد العزيز تنتمي إلى عائلة فنية عريقة، فهي ابنة الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز، وخالها الموسيقي والملحن المعروف عزمي مورة، عرفها الجمهور كمطربة وقدمت عدة أغان ناجحة، منها: "يسعدلي هالمسا"، "تعلمنا"، "بحياتنا لا تزعلوا"، "يا ولف صبرك علي"، "زهرة الأماني"، و"كتبوني".

كما تركت بصمتها في الدراما السورية من خلال مشاركاتها في عدة أعمال بارزة، منها: "باب الحارة"، "روزنا"، "أنشودة المطر"، "الثريا"، "هولاكو"، و"سيرة آل الجلالي"، وكان آخر ظهور فني لها في الموسم الرمضاني الماضي عبر مسلسل "ليالي روكسي".