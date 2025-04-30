شكرا لقرائتكم خبر عن مى الغيطي وزوجها فى شهر العسل بمدينة فينيسيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة الشابة مى الغيطي عن أول صور تجمعها بزوجها البريطاني الطبيب أندرياس براون بعد زواجهما الأسبوع الماضى، حيث نشرت مى الغيطي على حسابها بموقع انستجرام صوراً من شهر العسل الذي يقضيانه في مدينة فينيسيا الإيطالية وعلقت: "نضيف فينيسيا وإلى محطتنا التالية".

واحتفلت مى الغيطى بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون، ذلك في حفل حضره الأهل والأصدقاء المقربين، ونشرت مى جلسة تصوير زفافها على حسابها بالسوشيال ميديا، وذلك بعدما كشفت عن عقد قرانها الذى تم يوم السبت الموافق 19 أبريل، حيث نشرت عبر استورى حسابها بموقع إنستجرام، صورة أثناء توقعيها على القسيمة بصحبة زوجها البريطاني ومع كتابة تاريخ 19 أبريل.

مي الغيطي أعلنت ارتباطها بصديقها المقرب البريطاني أندرياس براون، في ديسمبر الماضي، حيث نشرت جلسة تصوير رومانسية جمعتهما على ‏حسابها بموقع إنستجرام لتعلن بها خبر ارتباطها به معلقة على الصور قائلة: "تمت خطوبتي رسمياً على صديقي المقرب ‏الدكتور أندرياس براون‏، الحمد لله شكراً لأصدقائي الرائعين على جعل هذا اليوم مميزاً للغاية".‏

مي الغيطي سجلت حضورها فى دراما رمضان الماضى كضيفة شرف خلال مسلسل الكابتن للنجم أكرم حسنى، والعمل تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، شارك في العمل كل من أحمد عبدالوهاب، آية سماحة وآخرين، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول "طيار" يرتكب خطاء غير مقصود، أثناء رحلته الجوية، يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم.



مي الغيطي وزوجها من شهر العسل



الفنانة مي الغيطي وزوجها البريطاني فى شهر العسل