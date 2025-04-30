أحمد حلمي يهدي تكريمه في مهرجان مالمو لهؤلاء النساء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 11:59 صباحاً - حصل الفنان أحمد حلمي على تكريم خاص في حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الخامسة عشرة، تقديراً لمجمل أعماله الفنية. وقد تم تداول عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة الخاصة بالتكريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص محبي حلمي على تهنأته بهذا التكريم، وتمنوا له مزيد من النجاح والتألق.

كلمة أحمد حلمي لوسائل الإعلام بعد تكريمه في مهرجان مالمو

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في كلمته لوسائل الإعلام على هامش تكريمه، أهدى أحمد حلمي هذا التكريم لعدد من النساء المؤثرات في مشواره الفني وقال: "أولاً والدتي، أطال الله في عمرها، لأنها كانت تحتوي مشاعري وتربيني منذ طفولتي على الاحترام والفهم، خاصة أنها كانت تدرس الفلسفة والمنطق وعلم النفس، مما انعكس على طريقة تربيتها لي، ثانيًا الإعلامية القديرة سناء منصور التي كان لها فضل كبير في بداياتي، ودعمتني في معرفة ذاتي، وشق طريقي، ثالثًا الدكتورة سميرة محسن، أستاذتي في معهد الفنون المسرحية، قسم التمثيل، التي تعلمت منها الكثير".

وأنهى حديثه قائلا: "أهدِي هذا التكريم لزوجتي الحبيبة منى زكي، التي كانت دومًا سندًا حقيقيًا لي، ووقفت بجانبي كثيرًا في مشواري الفني والحياتي".

وشهد الحفل حضور مريم شريف، بطلة فيلم سنو وايت وصبري فواز، أحمد فتحي، المخرج كريم الشناوى، السيناريست هيثم دبور، خالد عبد الجليل السيناريست سيد فؤاد.

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تكريم أحمد حلمي في مهرجان هوليوود

يُذكر أنتم تكريمه مؤخراً في الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، بمنحه جائزة الإنجاز، ووجّهكلمة للحضور خلال حفل تكريمه، أعرب فيها عن سعادته وجزيل شكره لإدارة المهرجان على استقبالهم الحافل وفخره الكبير بهم نتيجة لإظهار اسم مصر بصورة مشرفة في الخارج.

وعلّق أحمد حلمي على تكريمه في مهرجان هوليوود للفيلم العربي قائلاً: "لو اتكلمت عن التكريم فهو أحلى تكريم والله إن الواحد اتكرم في بلد بعيد كده عن عمله"، واختتم حديثه متمنياً التوفيق والنجاح للمهرجان، حيث قال: "أتمنى التوفيق للمهرجان ويوصل ويعدي الدورة الـ 100، أنا فخور بكل مجهود هنا، فخور إني مصري بتكرم في أمريكا".

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