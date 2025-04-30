الموسيقى على الشاشة.. أبرز الأفلام التي تناولت الجاز في يومها العالمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 11:59 صباحاً - محبو وعشاق موسيقى الجاز، على موعدٍ اليوم للاحتفال بموسيقاهم المفضلة، حيث يتم الاحتفال يوم 30 أبريل من كل عام باليوم العالمي لموسيقى الجاز التي تُعد من أكثر الأنواع الموسيقية تأثيراً في الثقافة الموسيقية العالمية، لتعبيرها الحي عن الحرية والابتكار.

ولأن الجاز ليس مجرد نوع من الموسيقى بل هو أسلوب حياة، يعكس التعايش بين الثقافات المختلفة ويحتفل بالتنوع، يُقام في يوم 30 أبريل من كل عام احتفال يُبرز دور موسيقى الجاز كأداة فاعلة في تعزيز السلام، وتشجيع الحوار بين الثقافات، وتعزيز التنوع، واحترام كرامة الإنسان.

وقد حرصت "الخليج 365" على الاحتفال بهذا اليوم؛ من خلال إلقاء الضوء على أبرز الأفلام التي تناولت الجاز، لتحفر مكانها في ذاكرة مُحبي الموسيقى وعشاق أفلام السيرة الذاتية.

The Glenn Miller Story

يحكي الفيلم السيرة الذاتية لـ غلين ميلر، قائد أوركسترا الجاز الشهير، والذي أصبحت فرقته الكبيرة من أشهر فرق الجاز في القرن العشرين. من خلال هذا الفيلم يستطيع المشاهد فهم مختلف أنواع موسيقى الجاز التي ظهرت في أمريكا. ليس فقط لفنانين منفردين عظماء، بل أيضاً فرق أوركسترا مذهلة.

الفيلم من بطولة جيمس ستيوارت، جون أليسون، لويس أرمسترونغ، كوزي كول، ترمي يونغ، وهو من إخراج أنتوني مان.

All Night Long

الفيلم مقتبس من مسرحية Othello المأساوية لويليام شكسبير. وأجمل ما في الفيلم أداء باتريك ماكغوهان الرائع في دور جوني كوزين، الذي تميّز بتفاصيله الدقيقة التي تُجسّد شخصيته الحقيقية مشهداً تلو الآخر، فهو يرغب في تأسيس فرقة خاصة به، لكن لا يملك مغنياً. يحاول توظيف ديليا، مغنية متقاعدة، لكن عندما ترفضه مراراً وتكراراً، يُخطط لتدمير زواجها.

الفيلم من إنتاج وإخراج باسل ديريدي، وهو من بطولة باتريك ماكغوهان، مارتي ستيفنز، كما يضم الفيلم مجموعة من فناني الجاز البريطانيين والأمريكيين الذين يؤدون أدوارهم، من بينهم تشارلز مينغوس، ديف بروبيك، وجون دانكوورث.

New York, New York

يروي الفيلم رحلة رومانسية لعازف ساكسفون طموح ومغنية، يكافحان للتفوق في حرفتهما، مما يؤثر على علاقتهما.

الفيلم من بطولته روبرت دي نيرو في دور عازف ساكسفون يُدعى جيمي دويل، ليزا مينيلي في دور المغنية فرانسين إيفانز، ومن إخراج مارتن سكورسيزي.

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La La Land

هو فيلم موسيقي مفعم بالحيوية والعاطفة، يروي قصة سيباستيان وأميليا، عازفة بيانو جاز وممثلة طموحة، يلتقيان في لوس أنجلوس ويقعان في الحب.

الفيلم من تأليف وإخراج داميان شازيل، وبطولة ريان غوسلينغ، وإيما ستون.

وقد حاز الفيلم على ست جوائز أوسكار في حفل توزيع جوائز الأوسكار 89، بما في ذلك جوائز أفضل مخرج، أفضل ممثلة، أفضل تصوير سينمائي، أفضل موسيقى تصويرية أصلية.

Bird

يروي الفيلم قصة عازف الجاز الشهير تشارلي باركر، أحد أعظم عازفي الساكسفون في موسيقى الجاز، ورحلة صعوده ليصبح فنان جاز، وبيرد Bird ليس سوى اللقب الذي كان يُطلق عليه.

الفيلم من إنتاج وإخراج كلينت إيستوود، ومن بطولته فورست ويتيكر بدور تشارلي باركر، كما يشارك في بطولته ديان فينورا، وكيث ديفيد، وصامويل إي. رايت.

Mo’ Better Blues

يروي الفيلم قصة مينيفيلد "بليك" وهو فنان جاز يعزف على البوق ولديه فرقته الخاصة، ومع ذلك سيكون مستقبل بليك معقداً.

الفيلم من تأليف وإنتاج وإخراج وبطولة سبايك لي، دينزل واشنطن، جيانكارلو إسبوزيتو، ويسلي سنايبس.

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Miles Ahead

يتناول الفيلم القصة الحقيقية لأسطورة موسيقى الجاز مايلز ديفيس، ونشأته وحياته المهنية والعائلية وموسيقاه الشهيرة، وكيف ترك بصمة لا تُمحى على موسيقى الجاز.

الفيلم من بطولة وتأليف وإخراج دون شيدل، إيوان ماكجريجور، إيماياتزي كورنالدي، لاكيث ستانفيلد.

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