هل خضعت مي عمر لعملية تجميل؟.. صورة توضح الحقيقة!

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت شائعات مؤخرا حول خضوع الممثلة المصرية مي عمر لعملية شفط في منطقة الخصر، وذلك عقب ظهورها في حفل زفاف الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر بخصر منحوت وجسم شديد النحافة.

وردت مي على هذه الشائعات بطريقة غير مباشرة، إذ شاركت متابعيها صورة جديدة ظهرت فيها داخل الجيم بجسم رشيق ورياضي وبملابس رياضية، نفت من خلالها شائعات خضوعها لعملية نحت أو شفط للخصر، بل اكتسبت رشاقتها من الرياضة.

وعلى الصعيد الفني، كانت مي عمر قد شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل "إش إش"، إلى جانب عدد من الممثلين أبرزهم: ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي. والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

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