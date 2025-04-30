بأجواء عائلية لافتة.. أوزجان دينيز يحتفل بعيد ميلاد ابنه "كوزاي" برفقة زوجته الإيرانية

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل التركي أوزجان دينيز، متابعيه عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة وثق فيها احتفاله بعيد ميلاد ابنه "كوزاي" الذي بلغ عامه الثامن.



ووثق أوزجان في الصور الأجواء العائلية الدافئة التي شاركته فيها زوجته الحالية المصممة الإيرانية سمر دادغار، وعدد من المقربين.

وظهر أوزجان في الصور وهو يحتضن ابنه في بلقطة عائلية مؤثرة، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "عيد ميلاد سعيد لك يا ابني العزيز. عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن كوزاي هو إبن أوزجان من زوجته السابقة الممثلة التركية فايزة أكتان، والذي ولد عام 2018. اما زوجته الحالية، سمر دادغار، فكان قد ارتبط بها عام 2023.