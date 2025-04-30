حسام حبيب يعود بعد غياب طويل بألبوم صيفي ومسابقة مواهب

ميرنا وليد - بيروت - بعد نحو 8 سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية، يعود الفنان المصري حسام حبيب بألبوم جديد يضم 10 أغنيات تُطرح تباعًا خلال صيف 2025، بأسلوب "السنغل"، حيث يُطلق أغنية جديدة كل 3 أيام أو أسبوع، من بين العناوين التي أعلن عنها حتى الآن "مكتفي" و"غاب الفرح".



بالتزامن، أطلق حبيب مسابقة لاكتشاف المواهب الشابة، لاقت تفاعلًا واسعًا، وأشار إلى أن جميع المشاركات كانت مميزة، مؤكدًا أن الجمهور هو من سيختار الفائزين عبر تصويت مباشر من خلال بث مرتقب على "تيك توك"، وسيحصل الفائزون على فرصة المشاركة بأغنيات الألبوم.

كما أعلن حسام حبيب عن انضمامه إلى الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، عبر تقديم الأغاني الخاصة بالعمل بالتعاون مع المخرج طارق العريان، وعلى الصعيد الشخصي، كشف للمرة الأولى عن خطيبته الأردنية "سارة"، وشارك صورة رومانسية لها متغزلاً بجمالها، ما أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل، خاصة بعد الأزمات السابقة التي جمعته بطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي انتهت بتدخل من النيابة العامة بعد خلافات حادة بين الطرفين.