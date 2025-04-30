مستجدات جديدة في قضية سارة خليفة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الجهات الأمنية المصرية عن مستجدات جديدة في واحدة من أكبر قضايا تهريب وترويج المخدرات في البلاد، بعد إلقاء القبض على أفراد تشكيل عصابي دولي تتزعمه المذيعة المعروفة سارة خليفة، المتهمة بقيادة شبكة لتصنيع وتوزيع مواد مخدرة تجاوزت قيمتها السوقية 1.

2 مليار جنيه مصري، ووفق بيان رسمي لوزارة الداخلية، فإن قطاع مكافحة المخدرات، بالتعاون مع جهات أمنية أخرى، تمكن من ضبط كميات ضخمة من الحشيش الصناعي ومواد مخدرة متنوعة، بالإضافة إلى معدات تصنيع، ومشغولات ذهبية، وسيارات، وأموال بالعملتين المحلية والأجنبية.

التحقيقات كشفت أن خليفة لم تكن مجرد عنصر بل كانت "العقل المدبّر" للنشاط الإجرامي، واستخدمت شقتين في القاهرة كمعامل سرية لإنتاج نوع شديد الخطورة من الحشيش الصناعي يُعرف بـ"البودر".

الهاتف الشخصي للمتهمة قاد الشرطة إلى مفاجآت إضافية، من بينها مشاهد توثّق عمليات تعذيب وعلاقة عاطفية مع شخصية مشهورة، ما أثار صدمة كبيرة في الأوساط الإعلامية والشارع المصري.