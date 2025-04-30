موضة من عصر ما قبل التاريخ .. جلد الديناصورات يغيّر قواعد الفخامة

ميرنا وليد - بيروت - في إنجاز يجمع بين الخيال العلمي والابتكار البيوتكنولوجي، كشفت شركات عالمية عن مشروع غير مسبوق لتطوير مادة فاخرة مستوحاة من جلد "تيرانوصور ريكس"، عبر تقنيات الهندسة الجينية.

ويعتمد المشروع، الذي تقوده "The Organoid Company" و"Lab-Grown Leather Ltd" بالتعاون مع وكالة "VML"، على استنساخ بروتينات قديمة وتحويلها إلى جلد صناعي عالي الجودة، وبدأت الفكرة من اكتشاف علمي عام 1988، عندما عُثر على حفرية شبه مكتملة لتيرانوصور في ولاية مونتانا، تضمنت كولاجين محفوظاً. ومن هذا التسلسل البروتيني، طوّر العلماء مادة تُعرف بـ"جلد التيرانوصور"، تتمتع بصلابة الجلد الطبيعي ومرونته، وقابلة للتحلل الحيوي.

الخطوة الأولى ستبدأ مع إطلاق مجموعة محدودة من الإكسسوارات الفاخرة في نهاية 2025، قبل التوسع إلى إستخدامات أوسع كصناعة السيارات، واعتبر القائمون على المشروع أن هذه المادة تمثل بديلاً صديقاً للبيئة، وأسلوباً مبتكراً لإحياء الماضي بأسلوب حديث، ويأتي هذا الابتكار بعد تجربة سابقة في إستنساخ لحم الماموث الصوفي، ما يفتح الباب أمام مزيد من المشاريع التي تجمع بين العلم والتصميم.