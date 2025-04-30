النظرة المجتمعية تثير انتقاد إياد نصار: “المرأة مظلومة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حوار جريء مع الإعلامية لميس الحديدي ضمن برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ONE، وجّه الفنان إياد نصار انتقادات حادّة للمعايير المجتمعية التي تمارس تمييزًا ضد المرأة، خاصة في مجال التمثيل، مشيراً إلى أن المجتمع لا يتقبل تقدّم الفنانات في العمر كما يفعل مع الرجال.

ورداً على سؤال حول سبب التنمّر على النساء عند التقدّم في السن، قال إياد: “بسبب النظرة دي عمر الفنانة المهني يتم تقصيره، رغم أن عمر الفنان المفروض يكون طويل ومش مرتبط بسن”.

وأكد أن لكل مرحلة عمرية خصوصيتها وسحرها، منتقداً ازدواجية المعايير قائلاً: “المجتمع بيسمح للراجل الفنان إنه يكبر، لكن مش للست، وده تناقض كبير”.

وتابع: “الزمن لازم يسيب أثره على الممثل، في الشكل والمضمون، مش منطقي يفضل شكله من العشرينات للخمسينات”.

وانتقد إياد تركيز البعض على الشكل فقط في تقييم الممثلين، قائلاً: “المشكلة إن الناس بتربط الشكل بجودة التمثيل. الممثل مش بس شكله، إحنا بندوّر على موهبة. لو على الشكل، يروح يعمل إعلانات”.

وسخر من بعض الآراء السائدة قائلاً: “فيه ممثلين بيقولوا علشان تبقى نجم، لازم جسمك حلو ودمك خفيف. لما سمعت الكلام ده، كنت عايز أعمل زي ابن رشد وأحرق كل الكتب اللي قريتها”.

وأضاف: “أي حد ممكن يعمل فورمة في شهرين، لكن الموهبة ما تتقلّدش، ودي اللي بتحدّد قيمة الفنان”.

وعن مشهد “البشعة” في مسلسل “ظلم المصطبة” الذي عُرض في رمضان الماضي، أوضح نصّار أن هذه العادة منتشرة في العديد من الدول العربية ومنها الأردن، وقال: “هي عادة فيها إهانة، حسّيت بالإهانة في المشهد حتى مع إثبات البراءة”.

ختامًا، أكد إياد نصّار أن المعيار الحقيقي لنجاح الممثل لا يجب أن يكون مظهره الخارجي، بل قدراته وموهبته التي لا يمكن تقليدها.