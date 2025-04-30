شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ضيفة شرف فيلم رى ستارت مع تامر حسنى وطرحه فى السينمات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة إلهام شاهين ضيفة شرف فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسنى وهنا الزاهد، والمقرر طرحه فى دور العرض السينمائى 29 مايو المقبل فى جميع دور العرض السينمائى في مصر، حيث ظهرت إلهام شاهين بشخصيتها وهى ممثلة في البرومو التشويقى للفيلم الذى طرحته الشركة المنتجة، حيث ضم العمل أكثر من شيف شرف سيظهرون في الاحداث تباعا.



إلهام شاهين

وتعاونت سارة وفيق مع تامر حسنى فى فيلم مش أنا عام 2021 وشارك فى بطولة العمل كل من حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدوانى، شيرين، وعدد كبير من الفنانين، تأليف تامر حسنى، كما تعاوت مع حسنى في فيلم تاج، وشارك في بطولته كل من دينا الشربينى، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، وآخرون.

وتتعاون سارة وفيق مع حسنى في فيلم رى ستارت مع النجمة هنا الزاهد، من تأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد كلٌّ من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.