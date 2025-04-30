وفاة سمر عبد العزيز عن عمر يناهز الـ 52 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم الأربعاء، عن وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز عن عمر ناهز 52 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

ونشر فرع دمشق للنقابة عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحلة، مرفقة بتعليق مختصر نعى فيه الفنانة، مؤكداً أن تفاصيل مراسم التشييع والدفن وأيام العزاء ستُعلن لاحقاً.

وكانت الفنانة السورية قد عانت لسنوات من مرض السرطان، وخضعت لعدد كبير من جلسات العلاج الكيميائي. ورغم تحسن حالتها في 2023 واعلان شفائها التام في فترة من الفترات، إلا أن ضعف جهاز مناعتها أدى إلى إصابتها بالتهاب الكبد، ما تسبب في وفاتها داخل المستشفى.