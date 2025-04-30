- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم الأربعاء، عن وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز عن عمر ناهز 52 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.
ونشر فرع دمشق للنقابة عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحلة، مرفقة بتعليق مختصر نعى فيه الفنانة، مؤكداً أن تفاصيل مراسم التشييع والدفن وأيام العزاء ستُعلن لاحقاً.
وكانت الفنانة السورية قد عانت لسنوات من مرض السرطان، وخضعت لعدد كبير من جلسات العلاج الكيميائي. ورغم تحسن حالتها في 2023 واعلان شفائها التام في فترة من الفترات، إلا أن ضعف جهاز مناعتها أدى إلى إصابتها بالتهاب الكبد، ما تسبب في وفاتها داخل المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سمر عبد العزيز عن عمر يناهز الـ 52 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.