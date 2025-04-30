4 نساء غيرن حياة أحمد حلمي.. وهذه رسالته لهن

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري أحمد حلمي عن سعادته بالتكريم في مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الخامسة عشرة، مؤكداً أن هذا التكريم لأعماله الفنية وليس لشخصه.



وقال أحمد حلمي بكلمة: "التكريم بالنسبة لأي فنان هو أمر عظيم، لأنه لا يُمنح له شخصيًا بقدر ما يُمنح لأعماله. وعندما يُكرّم الفنان على أعماله، يشعر بالحافز ليقدم المزيد، ويحرص على أن تكون أعماله المقبلة أقوى وأفضل. مالمو مدينة جميلة وهادئة، والمهرجان ليس جديدًا، بل يمتلك تاريخًا وخبرة تمتد لخمسة عشر عامًا. وسعيد بوجود مهرجان عربي بهذا المستوى خارج الوطن العربي، فهذا يعكس عمق وتأثير السينما العربية في العالم".

كما أهدى التكريم لـ 4 نساء غيرن حياته، وقال: "أحب أن أُهدي هذا التكريم تحديدًا لأربع نساء كان لهنّ فضل كبير في حياتي بعد الله.

أولاً: والدتي، أطال الله في عمرها، فقد كانت تحتوي مشاعري وتربيني منذ طفولتي على الاحترام والفهم، خاصة أنها كانت تدرس الفلسفة والمنطق وعلم النفس، مما انعكس على طريقة تربيتها لي.

ثانيًا: الإعلامية القديرة سناء منصور، التي كان لها فضل كبير في بداياتي، ودعمتني في معرفة ذاتي، وشق طريقي.

ثالثًا: الدكتورة سميرة محسن، أستاذتي في معهد الفنون المسرحية، قسم التمثيل، التي تعلمت منها الكثير.

وأخيرًا: أهدِي هذا التكريم لزوجتي الحبيبة منى زكي، التي كانت دومًا سندًا حقيقيًا لي، ووقفت بجانبي كثيرًا في مشواري الفني والحياتي".