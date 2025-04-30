ليس "هاري"! هذا هو الاسم السري الذي تنادي به ميغان ماركل زوجها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت ميغان ماركل، دوقة ساسكس والممثلة السابقة، عن اللقب الذي تطلقه على زوجها الأمير هاري، والذي غالبًا ما تشير إليه ببساطة بـ"‏H"، كما ظهر في مناسبات متعددة، من بينها مسلسلها الوثائقي على نتفليكس "مع حبي، ميغان".

وفي لقائها الأخير ضمن بودكاست "ذا جيمي كيرن ليما شو"، أوضحت ميغان أن استخدام هذا اللقب يعود إلى بدايات علاقتهما، حين كان من الضروري إبقاء الأمر طي الكتمان. وقالت: "لم أكن أستطيع إخبار أي شخص بمن أواعد، وكان هو أيضًا حريصًا على السرية. لذا، كنا نتواصل عبر الرسائل فقط، وبدأنا باستخدام الأحرف الأولى".

وأضافت أن هذه العادة استمرت، بل وامتدت لتشمل المقربين منهما، حيث أصبح هاري يناديها بـ"M"، وكذلك يفعل أصدقاؤهما وعائلتهما. واختتمت حديثها بالقول: "أنا أحب الألقاب كثيرًا، الألقاب تعجبني فعلًا".