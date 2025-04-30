محمود حميدة يكشف عن الفارق الكبير بين أجر الرجال والنساء في السينما المصرية

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري محمود حميدة عن دور المرأة الفاعل في السينما المصرية.

وعن أجر الممثلة المصرية مقارنة بأجر الممثل الرجل، قال محمود حميدة في حلقة نقاشية بعنوان دور المرأة في ضمن فعاليات اليوم الثالث بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الدورة الحادية عشر بالمتحف اليوناني الرماني برعاية هيئة تنشيط السياحة: "صناعة السينما صناعة عنصرية، يتحكم فيها الذكر، وأنا رجل أحب المساواة، الست بتحاول بكل الطرق التخلص من القهر لكن الذكور مابيحبوهاش، الرجالة دايما بيقولوا أنا مفيش واحدة تشغلني، وهذا الوضع لا بد من تغييره، ونكف عن العنصرية، لأن المرأة مظلومة. الست بتاخد ربع أجر الرجل في الفن، لازم نوقف النزيف دا.. أجور الفنانين تجاوزت 60 % من ميزانية العمل، وهنا العنصرية، ولا بد من إيقاف هذا الأمر".

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