ريهام عبد الغفور بتصريح ملفت: "صُدمت بشكلي"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور عن التغيير الكبير الذي حدث لها بعد خضوعها لعمليات تجميلة، وعن الصدمة التي أصيبت بها حينها.



وقالت ريهام عبد الغفور: "الحياة اختيارات، وأنا مختارة أكثر الممثلة عن الشكل، واللعب في الوش أكيد هيأثر على أدائي، وهبقى مش حاسة براحة في التمثيل، فأنا مضحية بشكلي".

وعن سؤال هل جربت الخضوع لعمليات تجميل، ردت ريهام خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON: "جربت مرتين وبعدها قعدت في البيت علشان محدش يشوفني، ومكنتش عارفة أبص لنفسي في المراية، أنا بحب الشكل الطبيعي. عملت الحاجات دي مرتين، وجاتلي فوبيا إني مش هعرف أمثل وانهرت نفسيا. أنا راضية بشكلي الحمد لله زي ما هو، ولا أسعى لعمل أدوار بنت صغيرة، وهي حظوظ في ناس عندها 20 سنة وشعرها أبيض، وحكاية التجاعيد جتلي بدري يمكن من الجينات".