ماركوس عريان يكشف معاناته ويتحدث عن تكريمه عن فيلم " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو "

ميرنا وليد - بيروت - المونتير المصري ماركوس عريان، من أهم الأعمال في رصيده الفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" والفيلم السعودي "هجان" وتلقى جائزتين عن العملين، فقد فاز بجائزة أفضل إعلان تشويقي عن فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النسخة الرابعة من جوائز الترفيه العالمية The Global Entertainment Awards وهي نفس الجائزة التي فاز بها قبل عام عن فيلم "الهجان".
موقع "الفن" كان له لقاء مع ماركوس تحدث فيه عن تكريمه عن فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، وعن كواليس عمله، كما كشف لنا عن معاناته التي مر بها.
من ناحية أخرى تحدث عن ماركوس عن فيلم "الملحد" وعن أعماله المقبلة وعن التعامل مع الممثل والمخرج المصري كريم عبد العزيز.
تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:
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