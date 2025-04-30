فنانة لبنانية ممنوعة من الغناء في مصر.. والسبب "عدم الإلتزام بالضوابط الأخلاقية"

ميرنا وليد - بيروت - منعت المغنية اللبنانية نانيتا من الغناء داخل الأراضي المصرية منعاً باتاً.

وفي التفاصيل، أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة مصطفى كامل قراراً بمنع الفنانة اللبنانية من الغناء على أراضيها، وأوضحت النقابة أن هذا القرار جاء على خلفية ما تم إعتباره تجاوزات تمس بالذوق العام، إضافة إلى عدم إلتزامها بالضوابط والمعايير الأخلاقية التي تعتمدها النقابة لتنظيم العمل الفني.

وقد تم إلغاء تصريح العمل الخاص بـ نانيتا إعتباراً من 28 نيسان 2025، بقرار صدر بالإجماع من قبل النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة.

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