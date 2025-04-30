تفاصيل جديدة حول إنفصال ماريتا الحلاني عن زوجها كميل أبي خليل

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني بعد إعلانها طلاقها من زوجها السيّد كميل أبي خليل، في تصريح صادق وشفاف لها، مشيرة إلى أن الطلاق الرسمي حدث في أبو ظبي، بعد أن فشل الطرفان في الاتفاق طيلة فترة الزواج.

إلا أن قرار الثنائي بالانفصال الودي لم يحدث بين ليلة وضحاها، إذ إن ماريتا خلعت خاتم زواجها قبل فترة، وشاركت متابعيها العديد من المنشورات، التي ظهرت فيها من دون الخاتم، كما حضرت العديد من المناسبات لوحدها، أما آخر ظهور للثنائي فكان في حفل Joy Awards في كانون الثاني 2025 أي قبل حوالى الـ 3 أشهر ونصف الشهر.

وبحسب المعلومات، تقيم ماريتا في منزل عائلتها التي تدعمها في كل خطواتها وقراراتها.

وكان الطرفان قد حذفا كل صورهما معاً عن صفحاتهما على مواقع التواصل الإجتماعي، أما المقربون منهما، فأكدوا أن الطلاق تم بكل احترام وتفاهم، من دون وجود صراعات أو خلافات علنية.

يذكر أن الثنائي كان قد تزوج مدنياً في حزيران 2023، في أبو ظبي، وأقيم بعدها حفل زفاف في الحلانية في لبنان.