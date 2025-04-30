العارضة جيزيل بوندكين رُفضت 42 مرة قبل أن تصبح الأعلى أجراًُ

ميرنا وليد - بيروت - العارضة البرازيلية جيزيل بوندكين التي كانت عام 2001 الأعلى أجراً من عارضات العالم بدأت مسيرتها المهنية بصعوبة فقد واجهت 42 مرة رفضاً لإنضمامها الى عالم عرض الأزياء بدأ في البرازيل عام 1995 وقيل لها أنها لن تنجح أبداً والسبب أن أنفها كبير ولا تملك المواصفات المطلوبة.

لكنها لم تستسلم وقررت مضاعفة الجهود وتقديم أفضل ما لديها.

أفادت جيزيل أن أحدهم قال لها أن أنفها كبير جداً وعيناها صغيرتان جداً ولا يمكنها أن تظهر على غلاف مجلة. وأشارت أن الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة لفتاة في الرابعة عشرة من عمرها أن تسمع هذا الإنتقاد الذي أفقدها الشعور بالأمان. وقدم لها والدها نصيحة بالرد على منتقديها أن من تملك أنفاً كبيراً تملك شخصية قوية. وحين ظهرت في عرض تجريبي مع الكسندر ماكوين عام 1998 لُقبت بـ "الجسد" The Body.

خلال علاقتها العاطفية مع ليوناردو دي كابريو لفتت الأنظار وأصبحت معروفة ووقعت عقداً مع Victoria's Secret .