الرياض تحتضن أسبوع الملاكمة لنزال “Fatal Fury” بين كانيلو ألفاريز وويليام سكول على لقب بطل العالم

تألقت العاصمة السعودية الرياض مساء أمس (الثلاثاء) وعلى مدى ساعتين بفعالية (Grand Arrivals) التي نظمت في منطقة ستوديوهات بوليفارد سيتي ضمن أسبوع الملاكمة لنزال الملاكمة العالمي المرتقب “Fatal Fury”، والذي سيجمع النجم المكسيكي ساول “كانيلو” ألفاريز والملاكم الكوبي ويليام سكول على لقب بطل العالم بلا منازع في الوزن المتوسط الفائق، تحت مظلة “موسم الرياض”.

وشهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا لافتًا، حيث اصطف عشاق الملاكمة ووسائل الإعلام المحلية والعالمية على جانبي السجادة البنفسجية التي زينت الممر الرئيسي، لمتابعة لحظة وصول أبطال الأمسية المقبلة ومقابلاتهم الحصرية، وسط أجواء مليئة بالحماس.

وجرى بث الفعالية مباشرة عبر قنوات DAZN، وقناة Azteca المكسيكية، إلى جانب المنصات الرقمية ويوتيوب، ما أتاح لملايين المتابعين حول العالم فرصة مشاهدة الحدث التحضيري قبل ليلة النزال.

وتؤكد الفعالية التي امتدت لساعتين على أهمية الأمسية التي تُقام السبت المقبل، حيث سيتواجه كانيلو وسكول في نزال تاريخي يحمل أهمية كبرى على مستوى رياضة الملاكمة، كونه يقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة والمكسيك، مما يعزز المكانة المتصاعدة للسعودية كمركز عالمي للملاكمة الاحترافية.

وتتضمن الأمسية مجموعة من النزالات التمهدية القوية التي تسبق الحدث الرئيسي، حيث يواجه البطل المكسيكي الشاب خايمي مونغويا (وزن متوسط)، الذي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة، منافسه الفرنسي برونو سوراسي، في نزال من المتوقع أن يشهد إثارة وندية كبيرة.

كما يشارك في الحدث الكونغولي القوي مارتن باكولي، في وزن الوزن الثقيل، في مواجهة نارية أمام النيجيري إيفي أجاجبا، وكلاهما معروف بقوته الضاربة وسجله المليء بالضربات القاضية، ما يجعل هذا النزال واحدًا من أكثر المواجهات ترقبًا في الأمسية.

وفي وزن الكروزر، يظهر البطل السويدي المخضرم بادو جاك، الذي يواجه الملاكم الكندي رايان روزيكي، في مواجهة تمثل صراع الخبرة ضد الطموح. بينما يتواجه في نزال آخر المكسيكي ماركو فيردي مع ميشيل بولينا، ضمن منافسات وزن فوق المتوسط، في لقاء شبابي سريع الإيقاع.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ويشهد الحدث كذلك مواجهة تجمع بين الكوبي برايان ليون، الذي يخوض نزالًا شرسًا أمام المكسيكي آرون غيريرو في وزن الخفيف، حيث يُتوقع أن تكون هذه المواجهة بداية انطلاق نجم جديد في سماء الملاكمة.