شكرا لقرائتكم خبر عن نادى سينما الأوبرا يعرض "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى من خلال سلسلة عروض نادى السينما الفيلم الروائى الطويل، فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بطولة عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم وأحمد بهاء ومن إخراج خالد منصور وتأليف محمد الحسينى وإنتاج شركة فيلم كلينك للمنتج محمد حفظى، ويعقبه لقاء من مع المنتجه رشا حسنى من إعداد نورا غنيم ويديره الناقد مروان عمارة وذلك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء على المسرح الصغير.



نادى السينما

يعد هذا العرض هو الأول للفيلم بعد رفعه من السينما وتدور أحداثه حول «حسن» الشاب الثلاثينى الذي يعيد إكتشاف نفسه ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعد تورطه في حادث خطير دون ذنب ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم جاره وجميع أهالى الحى، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله، حاز الفيلم على عدة جوائز من العديد من المهرجانات السينمائية فى إيطاليا، بلجيكا، العراق، السعودية والمغرب.