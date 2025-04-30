شكرا لقرائتكم خبر عن 163 مليون دولار عالميا لفيلم Sinners والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Sinners إيرادات وصلت إلى 163 مليونا و235 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 18 أبريل الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و17 دقيقة.

فيلم Sinners من بطولة مايكل بى جوردان، مايلز كاتون، سول ويليامز، أندريه وارد هاموند، جاك أوكونيل، تيناج إل. جاكسون، ديفيد مالدونادو، آدين إنكالاردي، هيلينا هو، ومن كتابة وإخراج ريان كوجلر، مخرج فيلمي " Black Panther " و" Creed ".

ويدرو فيلم Sinners حول رؤية جديدة للخوف، حيث يحاول شقيقان توأمان (جوردان) ترك حياتهما المضطربة، فيعودان إلى مسقط رأسهما ليبدأ حياة جديدة، ليكتشفا أن شرًا أعظم ينتظرهما بعد بعودتهما.