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رحمة رياض تخطف الأنظار بالأحمر الناري في أميركا

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة العراقية رحمة رياض، الأنظار في إطلالتها في حفلها الأخير بمدينة ديترويت في أميركا.


واختارت رحمة إطلالة أنيقة بالأحمر، إذ ارتدت فستان أنيق بأسلوب انيق، جاء بقصّة طويلة وانسيابية مع كاب طويل من الخلف ينسدل من الأكمام ما أضفى أناقة للفستان. جاءت الياقة مفتوحة على شكل حرف V، والقسم العلوي للفستان جاء ضيقا بينما تنسدل تنورة الفستان بتدرجات ناعمة.
ومن الناحية الجمالية اختارت رحمة مكياجا ناعما بألوان برونزية أبرزت ملامحها بطريقة ناعمة، واختارت تسريحة شعر منسدلة مع تموجات عريضة.
كما تزينت رحمة بمجوهرات لافتة مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بالماس، ما أضاف مزيدا من الأناقة على إطلالتها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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