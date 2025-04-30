ميلانيا ترامب أنقذت الرئيس ترامب من خطأ ديبلوماسي

ميرنا وليد - بيروت - خلال مراسم دفن البابا فرنسيس إرتكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطأ دبلوماسياً حين تجاهل بعض الشخصيات الرسمية وإمتنع عن مصافحتهم بعدما دُعي الحضور الى «تبادل السلام» خلال القداس. تنبهت السيدة الأولى ميلانيا ترامب الى الأمر وهمست في أذن زوجها وطلبت منه قائلة: "«يجب أن تفعل ذلك، وكررت عبارتها". تدارك الرئيس ترامب الأمر وإقترب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصافحته. يذكر أن عدد المشاركين في مراسم دفن البابا فرنسيس بلغ 250 ألف شخص في ساحة القديس بطرس وحضر قادة عالميون، وملوك، وشخصيات دبلوماسية بارزة، مع ممثلين عن 130 دولة ومنظمة دولية.

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