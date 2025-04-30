ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشاب في عمان قدم فيها هدية مفاجئة للعائلة الملكية الأردنية.

ورزق الشاب الأردني بتوأم فقرر أن يطلق عليهما اسمي حسين ورجوة، تيمناً بالأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، تعبيرا عن حبه لهذه العائلة.

وأثار الخبر تفاعلا واسعا بين رواد الإنترنت، إذ صادف ذلك مع عيد ميلاد الأميرة رجوة، وأعرب الناشطون عن سعادتهم بهذه الصدفة معتبرين أنها هدية لافتة للأميرة في عيدها، كما تمنوا للطفلين حياة سعيدة وأيام جميلة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة رجوة تتلقى هدية غير متوقعة من شاب أردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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