شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تواصل تحضيرات ألبومها الجديد وتتعاون مع عليم وزيزو فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة لطيفة لطرح أغنية جديدة ضمن ألبومها المرتقب، حيث تتعاون فيها مع الشاعر عليم والأغنية من ألحان مصطفى الشعيبى، وتوزيع الموسيقي زيزو فاروق.



لطيفة وعليم

ومن المقرر أن يتم إطلاق الأغنية مع صدور الألبوم كاملًا خلال الفترة المقبلة عبر جميع منصات السوشيال ميديا، وسط ترقب كبير من جمهور لطيفة الذي ينتظر ألبومها الجديد، والذي يتضمن عددًا من المفاجآت الغنائية.



لطيفة وعليم وزيزو فاروق

وكانت آخر أعمال لطيفة الأغنية العاشرة من ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، والتي تحمل عنوان "زعمة لاباس" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، ميكس وماستر بيشوي مجدي.

وأغنية أخرى بعنوان "الحياة سكرة"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.

جدير بالذكر أن النجمة لطيفة طرحت ألبومها "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، قامت بتصويرها جميعًا فيديو كليب، وتعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين فى تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي، وتجاوز ألبوم لطيفة 25 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما تصدر التريند خلال الفترة الماضية عبر كل منصات الموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي.