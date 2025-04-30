شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعدادات نجوم لبنان لطرح ألبوماتهم الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من نجوم الغناء اللبنانى لوضع اللمسات النهائية على ألبوماتهم الجديدة، تمهيداً لطرحها خلال موسم صيف 2025، حيث يشهد الموسم منافسة قوية بين أبرز الأصوات اللبنانية، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” تفاصيل أبرز هذه الإصدارات.

نانسى عجرم

تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم التحضيرات النهائية لألبومها الجديد، حيث أعلنت عن الانتهاء من تسجيل نحو 80% من الأغاني.

ويتضمن الألبوم تعاونات مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين، مثل محمد رفاعي، أحمد ماضي، وتامر حسين، إلى جانب عدد من المواهب الجديدة، ورغم عدم تحديد موعد رسمي لطرحه، إلا أن نانسي وعدت جمهورها بألبوم مليء بالمفاجآت والتجديد الفني.

وليد توفيق

انتهى الفنان اللبناني وليد توفيق من تسجيل ألبومه الجديد، الذي يضم 6 أغنيات متنوعة، تعاون خلالها مع مجموعة من ألمع كتاب وملحني الوطن العربي.

ويضم الألبوم أغنيات مثل: "كبرت البنوت"، "إنتي بالناس كلهم"، "شو بدي بالورد"، "إنت حبيبي"، "يا معلمة" و"اضحك يا صخر"، مع توزيعات موسيقية متنوعة تحمل توقيع باسم منير وأحمد عادل ومصطفى عبد الرضا، ومن المقرر أن تطرح الأغنيات قريباً عبر المنصات الرقمية.

جوزيف عطية

يضع الفنان جوزيف عطية اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد الذي يضم 7 أغنيات، ويتعاون عطية في الألبوم مع مجموعة من الأسماء المميزة مثل نبيل خوري، رامي شلهوب، تيم الكردي، وحسام الصعبي، على أن يتم تصوير وطرح الأغاني بشكل متتالٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.