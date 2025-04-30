شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض جديدة لمسرحية المخرج حالد جلال "حاجة تخوف" فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم نجوم مسرح مركز الإبداع الفنى (دفعة علي فايز)، مسرحية "حاجة تخوف" للمخرج الكبير خالد جلال على مسرح تياترو أركان فى أيام 8 و9 و10 مايو بعد نجاحها الكبير وعرضها على أكثر من مسرح، وكان آخرها على مسرح جامعة القاهرة.



أبطال حاجة تخوقف مع خالد جلال

"حاجة تخوف" هو عرض مشروع تخرج الدفعة B من قسم التمثيل (دفعة على فايز) باستوديو المواهب، صياغة وإخراج خالد جلال، مخرج منفذ علا فهمي.

وقد أطلق المخرج خالد جلال اسم "على فايز" على هذه الدفعة، تخليدا لذكرى أحد تلامذه الذي وافته المنية خلال فترات التدريب، والذى كان أحد نجوم برنامج الدوم، وضمه المخرج خالد جلال الي مركز الابداع ليكون ضمن فريق العرض المسرحى.

يشار إلى أن المخرج خالد جلال، استطاع من خلال ورش مركز الإبداع الفني تقديم عدد كبير من الفنانين للساحة الفنية عبر دفعات مختلفة، وأصبح معظمهم نجوم الصفوف الأولي سواء فى المسرح أو فى السينما أو فى التليفزيون، وقدم عروضا حققت نجاحا كبيرا علي المستويين الجماهيري والنقدي، منها: "هبوط اضراري، أيامنا الحلوة، قهوة سادة، سلم نفسك، سينما مصر، بعد الليل